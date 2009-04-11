На Прикарпатті відзначають річницю Пласту

Сьогодні на Прикарпатті відзначають 20-річчя відновлення Національної скаутської організації України – Пласт.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі організації.

Сьогодні Івано-Франківська округа Національної скаутської організації України Пласт розпочала проведення низки заходів з нагоди 97-ї річниці з часу складання першої пластової присяги та 20-ї річниці відновлення Пласту в Україні. Впродовж цілого дня пластуни будуть проводити як і внутрішні, так і зовнішні акції. У святкуванні бере участь понад трьохсот пластунів з усієї області.

Пластуни пройшли маршем з оркестром центральною частиною міста Івано-Франківська, взяли участь на Майдані Шептицького у Службі Божій.

Відкрито вуличний музей Пласту у великому військовому наметі поблизу Вічевого майдану, а в кінотеатрі «Люм’єр» пластове юнацтво перегляне фільм «Пропала грамота». Для наймолодших пластунів-новачків покажуть дитячу виставу в обласному театрі ляльок імені Марійки Підгірянки.