На Житомирщині затримали кримінального авторитета з гранатою та наркотиками (відео)

Житомирські поліцейські затримали кримінального авторитета з гранатою та наркотиками. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 18 серпня у результаті спецоперації кримінальної поліції ГУ НП Житомирщини за участі бійців "КОРДу" затримано кримінального авторитета, громадянина однієї з країн Кавказького регіону, на прізвисько "Зурік". За інформацією поліцейських, чоловік причетний до організації розбійних нападів, крадіжок з квартир і транспортних засобів, а також мав на меті налагодити вплив на ситуацію з незаконним видобутком бурштину.

Автомобіль "Тайота Камрі" поліцейські затримали близько 16:00 годині на автодорозі Київ – Чоп у Житомирському районі. Спецоперацію провели працівники кримінальної поліції спільно з бійцями "КОРДу" Головного управління Нацполіції в області та за допомогою групи швидкого реагування Управління превентивної діяльності ГУНП.

За кермом автівки перебував 54-річний житель Запоріжжя, знаний у кримінальному світі як "Зурік". Також у салоні знаходилась 19-річна киянка.

Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено ручну гранату, білий порошок, схожий на амфетамін, та каміння, за зовнішними ознаками подібне до бурштину.

" Затриманий чоловік – громадянин Грузії, кримінальний авторитет. У нас є обґрунтовані підстави вважати, що він є організатором низки розбійних нападів, квартирних крадіжок і обкрадань транспортних засобів", - розповів УНІАН заступник начальника ГУНП в Житомирській області Валерій Бондар.

Чоловік провів у місцях позбавлення волі до 30 років, був "смотрящим" та має влив на злочинне середовище.

Востаннє чоловік звільнився у 2011 році. Нині його затримано у порядку ст.208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження розпочато одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) і 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). На даний час тривають слідчо-розшукові заходи.