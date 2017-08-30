У Житомирі підприємців привітали з професійним святом

Житомирських підприємців привітали з професійним святом. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, щорічно у першу неділю вересня відзначається День підприємця. 30 серпня відповідно до розпорядження Житомирського міського голови «Про нагородження» за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста подяками виконавчого комітету нагороджені житомирські підприємці: ПАТ «Електровимірювач», Українська промислова компанія «Крок», ФОП Підкаура Валентина Володимирівна, ФОП Красавчикова Ірина Пилипівна, ФОП Спінова Лариса Дем’янівна, ФОП Кордонська Наталія Леонідівна, ФОП Могилець Михайло Леонідович, ФОП Лопоха Ольга Дмитрівна, ФОП Ткаченко Яна Русланівна, ФОП Хорошилова Валентина Олександрівна, а також ФОП Тичина Володимир Андрійович.

Під час вітального слова міський голова Сергій Сухомлин подякував присутнім за їх роботу для розвитку Житомира: «Цей рік видався для нас усіх складним. Я думаю, що та робота, яку ви робите - це героїчний труд. Тому що у більшості підприємств зараз на першому місці стоїть навіть не прибуток, а в першу чергу відповідальність за тих людей, які у них працюють.Я щиро дякую вам за ваш вклад у розвиток нашого міста»,- сказав він.