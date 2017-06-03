У Криму окупанти до 7 серпня продовжили арешт Захтею, обвинуваченому в підготовці "диверсій"

Підконтрольний Кремлю так званий «Київський районний суд Сімферополя» сьогодні до 7 серпня продовжив термін утримання під вартою громадянина України Андрія Захтея, якого звинувачують у підготовці диверсій на території тимчасово окупованого Криму.

Таким чином загальний строк арешту складе 11 місяців і 28 днів, повідомив Крим.Реалії адвокат Захтея Олексій Ладін.

«Слідчий вчергове сказав, що Захтей «може продовжити погрожувати свідкам». На цілком резонне запитання захисту: «Коли він починав погрожувати свідкам?» - ніякої відповіді не послідувало. Вказали, що є підстави вважати, що Захтей, будучи громадянином України, може переховуватися від органів попереднього слідства і суду», - пояснив адвокат.

Ладін повідомив, що дана постанова буде оскаржене в апеляційній інстанції як необхідний захід для подачі скарги в Європейський суд з прав людини.

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За версією російського слідства, українці Євген Панов і Андрій Захтей були в групі «диверсантів», яка пробралася з материкової частини України до Криму через озеро Сиваш, щоб здійснити теракти на півострові. Російські спецслужби стверджують, що під час захоплення українців біля селища Суворіно, де нібито знаходилася схованка з речами, загинули двоє російських офіцерів.

ФСБ стверджує, що Панов і Захтей визнали провину, проте обвинувачені направили в прокуратуру звернення, в якому заявили, що «свідчення» дані під тортурами.

Захтей працював у Криму таксистом; Панов стверджує, що намагався в'їхати на півострів через прикордонний пункт з дотриманням вимог обох сторін, однак був затриманий співробітниками ФСБ Росії.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня 2016 року у ФСБ РФ заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджували в російській спецслужбі, одним з організаторів попереджених терактів є Панов, а за нібито сприяння в підготовці терактів був затриманий Захтей.