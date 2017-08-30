Трагедія в Княжичах: один із підозрюваних досі працює у поліції

Підозрювані у стрілянині у Княжичах досі перебувають на волі. Один із них навіть працює в Нацполіції. Про це повідомив прокурор ГПУ Микола Наливайко, передає «112 Україна».

"Двох осіб наразі звільнено з органів поліції, одна особа є діючим співробітником поліції", – сказав Наливайко додавши, що відсторонення вирішується в судовому процесі або керівництвом.

Читайте такожГПУ повідомила про підозру трьом службовцям Нацполіції у справі про перестрілку в Княжичах

Крім того, він повідомив, що підозрюваних не затримали.

Їх не затримано. Оголошено про підозру, це керівний склад ГУНП у Києві", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ніч на 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції. Кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Станом на січень 2017 року, за результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено 7 офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.