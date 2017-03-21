Поліцейський, який першим відкрив вогонь у Княжичах, залишився живим – Геращенко (відео)

Працівники поліції перед тим, як почати стріляти, мали б сказати "стій, поліція, кинь зброю і так далі". Один із працівників поліції цього не зробив, почав стріляти першим. Про це заявив Антон Геращенко, депутат Верховної Ради, радник міністра внутрішніх справ, передає ZIK.

Народний депутат зазначив, що для того, щоб судити про те, що відбувалося в Княжичах, замало прочитати пости блогерів. "Я вникав у це питання. Краще за мене знайомий зі справою слідчий, прокурори. Я ж можу сказати, що там була низка системних помилок, зокрема людський фактор", – зауважив радник міністра внутрішніх справ.

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Геращенко заявив, що йдеться про різні ситуації, зокрема те, коли правоохоронець мав би вигукнути про те, що стрілятиме, попередити про це, проте у Княжичах цього чомусь не зробив і відкрив стрілянину першим.

"Можу сказати, що цей працівник поліції залишився живим. І я думаю, що він має бути покараним", – висловив переконання радник Авакова. Також нардеп Геращенко пообіцяв, що у справі щодо стрілянини в Княжичах обов’язково будуть вироки.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ніч на 4 грудня 2016 року у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинуло 5 правоохоронців.

Пізніше під час слідчого експерименту прокурори з'ясували, що було чітко видно марковані автівки поліції охорони під час нічної стрілянини силовиків у Княжичах.