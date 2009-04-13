Завтра батареї киян стануть холодними

У Київській міській держадміністрації підписано розпорядження про завершення опалювального сезону житлового фонду столиці та об’єктів соціальної інфраструктури з 14 квітня.

Згідно з документом, текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі столичної влади, відключення систем опалення у школах, лікувальних і дитячих закладах проводитиметься за письмовими заявками цих установ.

Розпорядження було підписано 10 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня в. о. голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО поінформував, що враховуючи сприятливі погодні умови та усталений температурний режим у Києві відключення споживачів від теплопостачання розпочнеться 14 квітня і що відповідне розпорядження готується.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, в першу чергу від теплопостачання буде відключатися житловий фонд міста. Завершити відключення від теплопостачання у будинках планується до кінця наступного тижня (тобто до 18 квітня – УНІАН).

8 квітня АЕК «Київенерго» повідомило, що технічно готове до завершення опалювального сезону в місті.