Світові ціни на нафту знизилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 13 квітня на провідних нафтових біржах знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням в травні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 52,14 (-1,92) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 50,05 (-2,19) дол./бар.

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