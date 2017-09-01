На Тернопільщині на легендарній горі 3 вересня відбудеться фестиваль "Дзвони Лисоні"

На Тернопільщині у Бережанах 3 вересня відбудеться фестиваль стрілецької, повстанської та сучасної патріотичної пісні «Дзвони Лисоні».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, приурочений захід 101-ій річниці одного з найзапекліших та героїчних боїв українських січових стрільців.

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В рамках проведення ХІІ фестивалю заплановане клубне погашення календарним штемпелем поштових карток «Меморіальний комплекс Українським Січовим Стрільцям на горі Лисоня» та «Лисоня 1916-2017».

Окрім того, гості фестивалю зможуть оглянути інсталяцію «Пресова кватира», відеоролики «Лисоня – 100», «Відкриття пам’ятного знаку «Хоробрий угорський солдат».

В рамках фесту відбудеться молодіжна хода від замку Синявських на гору Лисоня та молебень за померлими у національно-визвольній боротьбі.

У випадку дощу на Лисоні відбудеться лише панахида, а фестивальна програма проходитиме в районному будинку культури.

Довідка УНІАН. Гора Лисоня стала символом національного відродження. 30 серпня 1989 року вперше на Тернопільщині юнаки із Шибалина підняли тут синьо-жовтий прапор. Через рік громада відновила на Лисоні стрілецьку могилу – сюди привезли землю з могили кошового отамана Запорізької Січі Івана Сірка.

У серпні 1990 року на горі відбулося багатолюдне вшанування пам’яті січових стрільців. Священики відслужили панахиду, а над могилою підняли синьо-жовтий прапор.

18 вересня 1994 року пам’ять про подвиг січових стрільців на Лисону увіковічнили меморіалом.