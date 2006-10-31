ВР ухвалила проект бюджету на 2007 рік у першому читанні

«За» проголосувало 256 із 436 нардепів

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 256 із 436 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Із фракції БЮТ «за» проголосували 8 депутатів, із фракції Партії регіонів – 185, із «Нашої України» – 11, СПУ – 28, КПУ – 21, позафракційні – 3. У другому читанні проект держбюджету має бути розглянутий не пізніше 20 листопада.

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