Кабмін радить підвищити тарифи на електрику і газ, але не для всіх

Кабінет міністрів України рекомендує Національній комісії з регулювання електроенергетики підвищити для населення тарифи на електроенергію та природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні журналістам у Кабміні.

«Кабінет міністрів рекомендував НКРЕ підвищити тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт/год. на місяць, у 3,5 раза», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас, в.о. міністра припустив, що збільшення тарифів на електроенергію, швидше за все, не торкнеться сімей, які споживають від 400 до 600 кВт/год. на місяць.

І.УМАНСЬКИЙ також повідомив, що Кабмін рекомендував НКРЕ збільшити на 5% тариф на природний газ для сімей, які споживають понад 2,5 тис. куб. метрів на рік, і на 10% - понад 6 тис. куб. метрів природного газу на рік.