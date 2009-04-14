Кабмін радить підвищити тарифи на електрику і газ, але не для всіх
20:02, 14 квітня 2009Суспільство
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Коментував Уманський
|Игор УМАНСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ сьогодні журналістам у Кабміні.
«Кабінет міністрів рекомендував НКРЕ підвищити тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт/год. на місяць, у 3,5 раза», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.
Водночас, в.о. міністра припустив, що збільшення тарифів на електроенергію, швидше за все, не торкнеться сімей, які споживають від 400 до 600 кВт/год. на місяць.
І.УМАНСЬКИЙ також повідомив, що Кабмін рекомендував НКРЕ збільшити на 5% тариф на природний газ для сімей, які споживають понад 2,5 тис. куб. метрів на рік, і на 10% - понад 6 тис. куб. метрів природного газу на рік.
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