Головними вулицями Житомира розпочався парад військових оркестрів.

Як передає кореспондент УНІАН, музиканти військових оркестрів — більше 500 чоловік з різних куточків України, о 16 годині розпочали парад центральними вулицями міста.

Перед цим о 14 годині керівники військових оркестрів провели прес-конференцію у прес-центрі Житомирської міської ради та розповіли про намір взяти участь у святкуванні Дня Житомира.

"Ми раді приймати в себе оркестри усіх родів військ, а родзинкою стане дівочий народний духовий оркестр «Роксолана» ", - розповіли організатори фестивалю.

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Так, житомиряни побачать дефіле від кращих військово-музичних колективів України. У параді беруть участь 12 оркестрів з семи міст України, загалом до Житомира прибули 550 музикантів.

Парад військових оркестрів головними вулицями Житомира завершиться на майдані Соборному. Серед іншого, тут відбудеться основний виступ цих військових музикантів з Києва, Черігова, Житомира та інших міст України.