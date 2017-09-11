Конопляний садівник: на Одещині знайшли плантацію канабісу посеред озера (фото)

На Одещині правоохоронці знайшли плантацію коноплі на острівцях озера Кагул, поблизу хутора Кірган. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ у Facebook.

«Незаконні насадження знаходилися на площині у 400 м2, мали характерні ознаки культивування. Деякі рослини сягали близько 4 метрів», - йдеться у повідомленні.

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За результатами проведених заходів, виявленні та вилученні 120 кущів канабісу доставлено до Ренійського відділення Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одеській області співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили контрабанду психотропних речовин вартістю 10 млн доларів.