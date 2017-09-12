У Нацраді відреагували на скандал з появою на укрТБ російських "героїв-спецпризначенців"

11:20, 12 вересня 2017
Суспільство
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У Нацраді фіксують факт моніторингом, далі - дії Держкіно.

В ефірі українського каналу показали російських спецназівців / rusbase.vc

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не може вплинути на український телеканал ICTV, в ефірі якого був помічений фільм про російських "героїв-спецпризначенців". Про це заявила заступник голови Уляна Фещук, передає "Обозреватель".

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"Фільми - це компетенція Держкіно, вони видають прокатні посвідчення. Там немає списку заборонених. Є фільми з прокатками або без. Ми фіксуємо факт моніторингом, далі - дії Держкіно", — пояснила заступник голови.

Журналісти звернулися з питанням до голови Державного комітету України з питань кіно Пилипа Іллєнка, проте поки не отримали відповіді.

Раніше українці розкритикували телеканал ICTV, в ефірі якого був помічений фільм про російських "героїв-спецпризначенців".

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Теги: #російські спецпризначенці#російські військові на ICTV