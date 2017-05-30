Суд 1 червня оголосить вирок директору Бібліотеки української літератури в Москві

Міщанський районний суд Москви оголосить вирок директору Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріній 1 червня.

Про це УНІАН повідомив її адвокат Іван Павлов. "Вирок буде оголошено 1 червня об 11.00", - сказав Павлов.

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За його словами, те, що держобвинувач попросив для Шарвної п'ять років умовно, свідчить про те, що прокуратура "не хоче крові", і за це "її можна подякувати".

Він нагадав, що Шаріна звинувачувалася в екстремізмі і розтраті і додав, що в ході вивчення матеріалів справи у суду була можливість переконатися у відсутності складу злочину.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня 2015 року у Бібліотеці української літератури в Москві провели обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Також обшук пройшов вдома у директора бібліотеки Шаріної. 30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт, рішенням російських судів арешт неодноразово продовжувався.

Шаріну звинувачують у поширенні серед відвідувачів бібліотеки "екстремістської літератури" і "розпалюванні ненависті і ворожнечі" до росіян.

31 березня 2016 року щодо Шаріної відкрили другу кримінальну справу - її звинувачують у розтраті 297 тис. руб.