Тимошенко доручила розібратися з Гідрометцентром

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО дала доручення невідкладно проаналізувати ситуацію, що склалася навколо питання, пов’язаного з продовженням оренди Українським гідрометеорологічним центром будівлі в Києві по вул. Золотоворітській, 6-б, та вжити дієвих заходів для забезпечення належного функціонування зазначеного центру.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

Доручення адресоване в.о. голови Фонду держмайна Дмитру ПАРФЕНЕНКУ, голові Київської міської державної адміністрації Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ, міністру юстиції Миколі ОНІЩУКУ, міністру з питань надзвичайних ситуацій Володимиру Шандрі.

Адресати доручення мають доповісти урядові про його виконання до 30 квітня.

За даними Управління, доручення сформоване на підставі звернення заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА до генерального прокурора та прем’єра щодо неправомірності дій київської влади (одностороннє, без своєчасного попередження розірвання угоди з Гідрометцентром про оренду приміщення).

Як повідомляв УНІАН, М.ТОМЕНКО закликав генпрокурора і прем’єра втрутитися у ситуацію, що склалася навколо забезпечення нормальної роботи Українського гідрометцентру у зв’язку із намірами київської влади передати приміщення будинку по вулиці Золотоворітській, 6-б новому власнику.

За даними М.ТОМЕНКА, у цьому будинку та суміжному будинку по вулиці Золотоворітській 6-в розміщується єдиний виробничий комплекс Укргідрометцентру. Перша споруда належить до комунальної власності, а друга – до державної. Рішенням Київської міської ради будинок по вулиці Золотоворітській 6-б було передано у власність іншому суб’єкту.

М.ТОМЕНКО наголосив, що Гідрометцентр, який протягом десятків років офіційно орендував будинок, навіть не був завчасно попереджений про намір перервати договір оренди та поставлений до відома про це рішення. Відповідна інформація надійшла до Гідрометцентру лише у березні цього року разом із вимогою звільнити займане приміщення.

Віце-спікер також зазначив, що при ухваленні відповідного рішення Київрадою було порушено вимоги статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та проігноровано низку вимог Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність».