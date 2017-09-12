"Міс Україна-2017": ЗМІ розповіли, як учасниця конкурсу шокувала членів журі (відео)

Друга "віце-міс Україна-2017" Емілія Шах погодилася взяти участь у конкурсі краси, щоб побороти власні комплекси і шокувати членів журі своєю поведінкою.

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Тільки після конкурсу дівчина зізналася, що не захотіла виходити на сцену в купальнику через батька і "повагу до культури". Емілія етнічна афганка з Харкова, має дві вищі освіти, є майстром спорту з гімнастики. ТСН розповів історію Емілії, яка увійшла в трійку найкрасивіших українок.

Дівчина зізналася, що була об'єктом цькування в школі і подолати свої комплекси було непросто. Взяти участь у конкурсі вмовила мама і подруги.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, титул "Міс Україна-2017" здобула 18-річна киянка Поліна Ткач.