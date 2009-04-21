Шість областей України створили Басейнову раду Південного Бугу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області, зазначивши, що Раду створено згідно з принципами басейнового управління водними ресурсами, визначеними у Водному кодексі України та Водній рамковій директиві Європейського Союзу.

Метою діяльності Басейнової ради є сприяння комплексному управлінню водними ресурсами басейну річки Південний Буг, узгодження інтересів та координації дій суб`єктів управління та користування водними ресурсами на території Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей, в межах яких розташований басейн Південного Бугу. До складу Басейнової ради входять представники державних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, водокористувачів, громадських організацій та наукових установ.

Першочерговим завданням Басейнової ради є створення Плану управління річковим басейном з метою поліпшення якості води та екологічного оздоровлення річки.

Як зазначили в Управлінні, важливим є те, що інформація про стан водних ресурсів басейну Південного Бугу буде зберігатися в єдиному центрі. Володіючи таким банком даних, можна буде вчасно приймати відповідні управлінські рішення, працювати на попередження негативного впливу на довкілля, а не на усунення його наслідків.