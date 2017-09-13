Українські ВМС здійснили поромну переправу і взяли під охорону і оборону важливі об'єкти

Українські Військово-Морські Сили сьогодні здійснили поромну переправу і взяли під охорону і оборону важливі об'єкти. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі командування ВМС ЗСУ.

«Ця операція пройшла у рамках командно-штабних навчань «Непохитна стійкість-2017». Сьогодні, 13 вересня, сили (війська) здійснили в одному з портів вивантаження підрозділів морської піхоти із середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко». Крім того, морські піхотинці провели тактичні навчання з охорони й оборони портів із залученням артилерійських підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні ж морські піхотинці у взаємодії з інженерними військами Сухопутних військ, Повітряних сил ЗСУ подолали водну перешкоду - Білгород-Дністровський лиман - із застосуванням поромної переправи. За діями спостерігали начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ генерал Віктор Муженко та командувач Військово-Морських Сил віце-адмірал Ігор Воронченко.

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«Морська піхота під час цих навчань виконує властиві їй функції, зокрема, долає водні перешкоди, захоплює об'єкти, захищає важливі об'єкти інфраструктури - порти, мости, комунікації тощо. Так, здійснено поромну переправу одного з підрозділів морської піхоти, а перед тим десантно-штурмові групи захопили і утримували плацдарм. Я задоволений діями підрозділів», - зазначив Воронченко.

Крім того, корабельна, берегова і авіаційна компоненти ВМС виконують ряд поставлених завдань в морі, на суші та в повітрі. Корабельно-катерний склад провів навчання з блокування судноплавних каналів, з протимінної оборони, здійснив перевезення в інтересах забезпечення дій морської піхоти, прикривав ділянки форсування річкових переправ, охороняв і захищав пункти базування, вживав заходів із недопущення блокування портів.

Берегові підрозділи здійснювали протипідводнодіверсійну оборону особливо важливих об'єктів, що забезпечують охорону і оборону портів, пунктів управління. Підрозділи морських піхотинців висунулися в район виконання завдань комбінованим способом.