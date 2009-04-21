Курс долара на міжбанку

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0320/8,0955 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,ціни на російську валюту впали до 0,2340/0,2370, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,3810/10,4690.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,2927/1,2929 (п`ятниця – 1,3105/1,3107).

У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з купівлею доларів за курсом 7,7000.