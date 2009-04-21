Міжбанківський долар тримається в рамках

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0320/8,0955, до 12:00 звузився спред 8,0515/8,0785 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2340/0,2370, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2350/0,2370. У Росії курс долар-рубль виріс і до 12:00 встановився на рівні 34,1825 (+0,4225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2927/29, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3810/10,4690, на 12:00 ціни встановилися на значеннях 10,4275/10,4685.