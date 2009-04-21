На скільки знизилася вартість оренди квартир у Києві

З 13 по 19 квітня ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 1,32% (6 дол. США) - до 449 дол. за квартиру за місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди однокімнатних квартир знизилася на 10 дол. - до 429 дол., 2-кімнатних, – на 6 дол. – до 637 дол., 3-кімнатних, – на 10 дол. – до 776 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 1 дол. – до 340 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 13 дол. – до 643 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 6 дол. – до 728 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 7 дол. – до 280 дол., 2-кімнатних, – на 3 дол. – до 359 дол., 3-кімнатних, – на 4 дол. – до 548 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол. - до 293 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 9 дол. – до 390 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 15 дол. – до 544 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 260 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 6 дол. – до 360 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 6 дол. – до 458 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 272 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 12 дол. – до 398 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 11 дол. – до 472 дол.

У Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 8 дол. – до 308 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 1 дол. – до 397 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 2 дол. – до 480 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 294 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 5 дол. – до 394 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 493 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 270 дол., 2-кімнатних, – знизилася на 8 дол. – до 381 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 1 дол. – до 470 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 275 дол., 2-кімнатних, – зросла на 1 дол. – до 382 дол., 3-кімнатних, – знизилася на 3 дол. – до 478 дол.

Обсяг пропозиції від усієї сукупності 1-3-кімнатних квартир, представлених у 10 районах Києва, становить: у Шевченківському районі – 12%, Печерському – 6%, Дарницькому – 11%, Оболонському – 9%, Дніпровському – 10%, Солом’янському – 11%, Голосіївському – 9%, Святошинському – 9%, Деснянському – 12%, Подільському – 8%.

Як повідомляв УНІАН, за перший квартал ц.р. середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 22,9% (139 дол. США) - до 468 дол. за квартиру за місяць. За 2008 рік середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві знизилася на 37,79% (368 дол.) - до 607 дол. за квартиру за місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 р. займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.