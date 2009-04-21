У Чернігівській області палій тримає в напрузі усе село і пожежну бригаду

У Чернігівській області жителі селища Замглай Ріпкинського району потерпають від навмисних підпалів. Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди Головного управління МНС в області, 20 квітня у селищі виникла сьома пожежа за останні два місяці.

Цього разу палій, попередньо зателефонувавши до місцевої пожежної бригади, підпалив дерев’яні щитові сараї по вул. Спортивній, де у мешканців селища зберігалося сіно. Вогонь миттєво набрав силу та перекинувся на дах розташованого поруч ряду цегляних сараїв. Загальна площа горіння становила майже 850 кв. метрів. Виникла загроза пожежі для більш як десяти житлових будинків.

Для гасіння вогню негайно були залучені 2 відділення Ріпкинського підрозділу МНС, 2 пожежні команди з лісництв. Також на допомогу з Чернігова прибули 3 пожежні автомобілі аварійно-рятувального загону МНС. Рятувальники діяли швидко та професійно, однак лише за півтори години пожежі було локалізовано, і тільки за чотири - остаточно ліквідовано.

Вогонь встиг знищити 10 щитових та пошкодив 7 цегляних сараїв.

Особу палія встановлюють правоохоронці.