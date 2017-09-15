"Директор моди" в Instagram засвітилася в костюмі українського дизайнера (фото)

16:42, 15 вересня 2017
Суспільство
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Для модної події Єва Чен вибрала трикотажний помаранчевий костюм з колекції FW'17/18.

fw-daily.com

Єва Чен, голова співпраці Instagram з модними брендами, прийшла на один з показів Тижня моди в Нью-Йорку в костюмі від українського дизайнера Ксенії Шнайдер. Про це повідомляє Fashion Week Daily.

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Для модної події Єва Чен вибрала трикотажний помаранчевий костюм з колекції FW'17/18. Фотографіями та відео в наряді директор моди ділилася в своєму Instagram.

Fashion week kisses with @chiaraferragni at @michael kors

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Теги: #Єва Чен Instagram український дизайнер