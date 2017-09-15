СБУ запобігла проведенню провокаційної акції спецслужб Росії у Києві

Співробітники Служби безпеки України у взаємодії з Національною поліцією України запобігли спробі проведення в Києві антиукраїнської акції, організованої на замовлення Кремля. Як повідомляється на сайті СБУ, правоохоронці встановили, що російські спецслужби запланували проведення фейкової акції протесту від імені так званих "зборів матерів учасників АТО".

"Псевдозахід ініціювали та профінансували підконтрольні спецслужбам РФ особи, які переховуються від українського правосуддя на території Росії", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ задокументували, що для "масовки" організатори найняли за 150 гривень майже 250 пенсіонерів та студентів, які мали імітувати роль родичів учасників антитерористичної операції.

"За задумом кремлівських кураторів, "збори" повинні були створити підґрунтя для проведення масових акцій протесту та дестабілізації ситуації в нашій державі. При цьому жодного члена родини учасників антитерористичної серед "протестувальників" не було", - наголосили в СБУ.

Таким чином, зазначили у відомстві, завдяки роботі правоохоронців "чергова спроба створити "картинку" фейкового незадоволення українською владою для російських ЗМІ виявилися невдалою".

У СБУ нагадали, що тиждень тому правоохоронці запобігли проведенню подібної фейкової акції у Львові.

Раніше повідомлялося, що Росія готувала провокацію щодо "автономії" Закарпаття.