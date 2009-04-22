На міжбанку євро росте

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту продовжували утримувати свої позиції.

Згідно з інформацією компанії «ІнтерБізнесКонсалтинг»,сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0440/8,0865 грн., до 11:00 звузився спред – 8,0500/8,0850 грн., і до 12:00 встановилися на рівні 8,0575/8,0750 грн. До закриття цінові рівні підвищилися до 8,0625/8,0775 грн.

Об 11:00 Нацбанк вийшов на ринок на аукціоні з ціною відсікання по валютній парі USD/UAH – 7,80 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях котируваннями 0,2350/0,2370 грн., до 11:00 ціни піднялися до 0,2354/0,2372 грн. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2370/0,2380 грн. У Росії курс долар-рубель впав і становив 33,94 рублів (-0,2000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2903/1,2905 дол., а до 15:10 зросли до 1,2943/1,2945 дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3770/10,4380 грн., до 11:00 ціни пішли вгору – 10,3970/10,4480 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли значень 10,4300/10,4555 грн.