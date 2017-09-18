Лана Дель Рей залишилася не тільки без хлопця, але й пісні: екс-коханий замінив її вокал на голос нової дівчини

Кажуть, співачка Лана Дель Рей знову залишилася без бойфренда. Як стало відомо The Mirror, Лана і репер G-Eazy, чиє справжнє ім'я Джеральд Ерл Гіллум, більше не разом.

Відзначається, що Джеральд викреслив Лану не тільки свого життя, але і з пісні.

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Коли вони були разом, артист запросив її записати композицію "Him and I". Але після розставання G-Eazy передумав і замінив вокал Лани на голос своєї нової дівчини.

Як відомо, про роман співачки і репера стало відомо навесні, коли парочка засвітилася на фестивалі Coachella". У 2015-му ж Лана розійшлася з попереднім хлопцем, Франческо Каррозіні.