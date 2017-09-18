Журналісти завчасно "поховали" Rammstein, гурт спростував повідомлення про свій розпад

Група Rammstein спростувала повідомлення ЗМІ про те, що колектив розпадається. На офіційному сайті музикантів з'явилося спростування. У тексті йдеться, що жодних планів на прощальний альбом і прощальний тур поки немає.

Крім того, музиканти повідомили, що якраз працюють над новим матеріалом.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше німецьке видання Bild повідомило про те, що Rammstein готує останній альбом і завершує кар'єру як гурт.

"Я вже 20 років з ними працюю, і кожен раз після виходу нового альбому з'являються чутки, що група нібито розпадається", - прокоментувала ситуацію Емануель Фіалік, продюсер німецької групи.