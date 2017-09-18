Журналісти завчасно "поховали" Rammstein, гурт спростував повідомлення про свій розпад
Крім того, музиканти нагадали, що як раз працюють над новим матеріалом.
Група Rammstein спростувала повідомлення ЗМІ про те, що колектив розпадається. На офіційному сайті музикантів з'явилося спростування. У тексті йдеться, що жодних планів на прощальний альбом і прощальний тур поки немає.
Крім того, музиканти повідомили, що якраз працюють над новим матеріалом.
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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше німецьке видання Bild повідомило про те, що Rammstein готує останній альбом і завершує кар'єру як гурт.
"Я вже 20 років з ними працюю, і кожен раз після виходу нового альбому з'являються чутки, що група нібито розпадається", - прокоментувала ситуацію Емануель Фіалік, продюсер німецької групи.