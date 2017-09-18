На Миколаївщині чоловік на мотоциклі вивозив з військового полігону частини авіаракет (фото, відео)

В Миколаївській області на території полігону Широкий Лан військовослужбовці зупинили мотоцикл «Дніпро-11», водій якого перевозив два фрагменти некерованих авіаційних ракет типу С-8 калібру 80 мм із вмістом вибухової речовини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, 25-річного водія мотоциклу – мешканця с. Нечаяне Миколаївського району затримали 17 вересня.

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«Чоловік пояснив, що знайшов вибухівку випадково на полігоні під час пошуку металевих виробів і збирався здати їх, як металобрухт, не підозрюючи про небезпеку, яку створював своїми діями», - зазначили у відомстві.

Військові викликали на місце події слідчо-оперативну групу Миколаївського відділення поліції та спеціалістів вибухотехнічної служби ГУНП в Миколаївській області.

«Фахівцями було прийняте рішення про знищення небезпечних предметів, адже їх взагалі не можна було навіть чіпати, а тим більше транспортувати», - підкреслили в поліції.

Слідчими Миколаївського відділення поліції Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.1 ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.