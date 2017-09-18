Музиканти з "Бумбокс" після трагедії в Одесі назвали нову дату концерту

Учасники української групи "Бумбокс", які після трагедії в одеському дитячому таборі "Вікторія" вирішили скасувати свій вересневий концерт, назвали нову ймовірну дату виступу в "місті біля моря".

Музиканти розраховують приїхати в Одесу вже 1 жовтня.

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Відповідна інформація з'явилася на сторінці колективу в Facebook.

У ніч на 16 вересня в Одесі сталася масштабна пожежа в дитячому оздоровчо-спортивному таборі "Вікторія", в ході якої загинули діти. У зв'язку з цим учасники група "Бумбокс" вирішили скасувати концерт, що охоче підтримали їх шанувальники.