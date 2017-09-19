Зірка "Гри престолів" показала, як сама виконує небезпечні трюки (відео)
19:32, 19 вересня 2017Суспільство
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Вчора творці екранізації саги презентували ролик, який розкриває зйомки феєричної бійки.
Вчора творці екранізації саги презентували ролик / Newsweek
Мейсі Вільямс, яка грає роль Ар'ї Старк в серіалі "Гра престолів", не потребує спецефектів та каскадерів для вражаючих кадрів.
Вчора творці екранізації саги презентували ролик, який розкриває зйомки феєричної бійки між Ар'єю Старк та Брієнною Тарт. Здається, з Мейсі краще не жартувати, адже вона точно може за себе постояти, пише Maximum.
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Від того, як дівчина вправляється з кинджалом, стає навіть трішки моторошно.
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