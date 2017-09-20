Стан постраждалих під час пожежі в одеському таборі задовільний: сьогодні з лікарні випишуть двох дівчат

Стан постраждалих під час пожежі в одеському дитячому комплексі «Вікторія» задовільний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання сесії Одеської міської ради повідомив директор департаменту охорони здоров'я міськради Євген Григор'єв.

За його словами, сьогодні випишуть із лікарні двох постраждалих дівчат, які отруїлися чадним газом. Виписка ще однієї постраждалої, яка отримала травму хребта під час падіння після стрибка з другого поверху, запланована на п'ятницю.

Як зазначив Григор'єв, поставлений раніше діагноз - тріщина в хребті - не підтвердився. Постраждалій потрібен постільний режим, але передбачається, що ускладнень не буде.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі стався пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів вщент. При розбиранні обгорілих руїн були виявлені останки двох дівчат, через деякий час виявили фрагменти ще одного тіла.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримано директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд заарештував обох без права внесення застави.