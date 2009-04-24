Чи далеко до кінця кризи

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Канн вважає, що світу ще доведеться пережити "довгі місяці" до завершення економічної кризи, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Reuters.

"Незважаючи на позитивні і негативні сигнали, ми вважаємо, що до завершення кризи ще далеко", - заявив Стросс-Канн під час прес-конференції.

За словами глави МВФ, "скрутний економічний стан триватиме довгі місяці" незважаючи на деякі ознаки економічної стабільності, що з`явилися в результаті вжитих антикризових заходів.

Водночас, Стросс-Канн в черговий раз підтвердив, що МВФ прогнозує оздоровлення економіки в "першому семестрі" наступного року.

У середині квітня Стросс-Канн вже робив заяви про те, що відновлення економіки після кризи може початися в першій половині 2010 року. За його словами, для того, щоб відновлення стало можливим, необхідні рішучі дії в трьох напрямах: стабілізація фінансового сектора, продовження держпідтримки економіки і підтримка ринків, що розвиваються.

Раніше на цьому тижні була опублікована доповідь МВФ з питань глобальної стабільності. У документі мовилося, що, за прогнозами Фонду, в поточному році в умовах кризи глобальна економіка може "знецінитися" приблизно на чотири трильйони доларів, а дві третини об`єму списань припаде на банківський сектор.