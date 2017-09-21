Підступна підміна: замість Стетхема в рекламі на "Олімпійському" знявся статист з кліпу "Грибів"

Фотографії з нібито голлівудським актором Джейсоном Стетхемом, зроблені в Києві на НСК "Олімпійський", виявилися містифікацією. Як повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела, в столицю зірка стрічки "Перевізник" не прилітав. Замість нього в рекламі знявся його український двійник.

Про зіркову підміні у соцмережі написав користувач, якому вдалося сфотографуватися з "Стетхемом".

Він опублікував селфи з хлопцем і зазначив, що "це – Антон. І він дуже схожий на Стейтема ще в кінці серпня, коли тривали зйомки ролика.

У той же час у Facebook актор Антон Жуков, який зовні схожий на Стетхема, опублікував фото зі зйомок.

Цікаво, що на сторінці актора є фото, на якому видно, що він виконував роль у масовці під час зйомок кліпу гурту "Гриби".

Зазначимо, що Київ вже не в перший раз стає локацією для зйомок креативної реклами. Так, рекламний ролик про нове покоління Apple Watch був знятий на київському вокзалі.