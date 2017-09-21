Підступна підміна: замість Стетхема в рекламі на "Олімпійському" знявся статист з кліпу "Грибів"

15:45, 21 вересня 2017
Суспільство
28 0

Актор Антон Жуков, який зовні схожий на Стетхема, в соцмережі опублікував фото зі зйомок.

НСК Facebook

Фотографії з нібито голлівудським актором Джейсоном Стетхемом, зроблені в Києві на НСК "Олімпійський", виявилися містифікацією. Як повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела, в столицю зірка стрічки "Перевізник" не прилітав. Замість нього в рекламі знявся його український двійник.

Про зіркову підміні у соцмережі написав користувач, якому вдалося сфотографуватися з "Стетхемом".

Він опублікував селфи з хлопцем і зазначив, що "це – Антон. І він дуже схожий на Стейтема ще в кінці серпня, коли тривали зйомки ролика.

У той же час у Facebook актор Антон Жуков, який зовні схожий на Стетхема, опублікував фото зі зйомок.

Facebook Антона Жукова

Цікаво, що на сторінці актора є фото, на якому видно, що він виконував роль у масовці під час зйомок кліпу гурту "Гриби".

/ Facebook Антона Жукова

Зазначимо, що Київ вже не в перший раз стає локацією для зйомок креативної реклами. Так, рекламний ролик про нове покоління Apple Watch був знятий на київському вокзалі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Джейсон Стетхем у Києві#Стетхем на Олімпійському