Київміськбуд знайшов як продати житло, коли ні в кого немає грошей

АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» має намір з кінця травня ц.р. почати продаж житла на виплат і через оренду з правом викупу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший віце-президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

За його словами, зараз компанія закінчує розробляти положення про порядок реалізації житла за цими двома програмами.

«Я думаю, що в травні правління проголосує це положення, і буде застосовано ці процедури», - додав В.МОЖАР.

Попередньо умови придбання квартири на виплат включають виплату 60% вартості житла протягом будівництва, решту – протягом 2-3 років після введення квартири в експлуатацію.

Схема оренди житла з правом викупу реалізовуватиметься в готових будинках, право власності на квартири в яких належатимуть «Київміськбуду». Квартири планується передавати в оренду з правом викупу протягом трьох років.

«При оренді з правом викупу доведеться застосовувати інфляційний коефіцієнт, який потрібно компенсувати, живучи в квартирі. Це стимулюватиме інвесторів швидше виплачувати вартість житла», - додав він.

Водночас у разі придбання на виплат жодних додаткових коефіцієнтів застосовувати не будуть.

У компанії планують реалізувати через оренду з правом викупу низку квартир, які плануються до здачі в експлуатацію в першому півріччі ц.р.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді та перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 38 акціонерних товариств, 6 дочірніх підприємств, в яких "Київміськбуд" володіє 100% пакетом акцій; 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2008 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник ввела в експлуатацію 431 тис. кв. м житла, що становить 43% від загального обсягу житлового будівництва в Києві та 6,2% – в Україні. Як генпідрядник підприємства холдингу виконали підрядних робіт на 6 млрд. грн.