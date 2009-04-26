Челентано презентував «Сни про Чорнобиль»

Всесвітньо знаний італійський співак і актор Адріано ЧЕЛЕНТАНО презентував свій відеопроект «Сни про Чорнобиль».

Як передає «Німецька хвиля», цим він сподівається змусити всіх замислитися над тим, як діяльність людини шкодить планеті.

А.ЧЕЛЕНТАНО виступив режисером 12-хвилинного відео до пісні «Сни про Чорнобиль», яка увійшла до його нового альбому під назвою «Звір». Її приспів складає апокаліптична фраза: «Ми всі злетимо у повітря, бум!».

За словами критиків, «це - справжній шок, що надовго залишається перед очима». Співак, за його зізнанням, саме цього і хоче досягти: змусити глядача здригнутися й замислитися над тим, як своїми діями люди поступово руйнують планету.

У тексті пісні згадується танення льодовиків, загроза зникнення Венеції, ядерна зброя, вбивства та насильство. А у відео на похмурому тлі час від часу з’являється силует Чорнобильської АЕС.

«Сни про Чорнобиль» є ще одним проявом боротьби за збереження довкілля, яку А.ЧЕЛЕНТАНО веде від початку своєї кар’єри.