Депутати vs журналісти: у Раді хочуть зменшити кількість репортерів і ввести дрес-код (відео)

Депутати оголосили війну журналістам: вони хочуть контролювати їх поведінку, вид і час перебування в парламенті. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Через матеріали, зняті в парламенті, у депутатів чимало проблем. Прямо під час роботи їх постійно ловлять на лобіюванні своїх бізнес-інтересів, пошуку нових машин, підготовці до шикарного відпочинку за кордоном, листуванні з коханками.

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Нардепи хочуть самі вирішувати, які питання правильні, а які ні, а для початку - скоротити кількість кореспондентів в Раді. Це обговорювали на засіданні регламентного комітету. Нардеп Ірина Єфремова навіть запропонувала не впускати журналістів в їдальню.

Раніше журналісти показали авто чиновників - оновлення автопарку обійшлося державі у більш ніж півмільярда гривень.