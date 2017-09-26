На Львівщині нащадків бійців УПА нагородили хрестами бойової заслуги

12:52, 26 вересня 2017
Суспільство
131 0

Хрести є точними копіями автентичних 1944-го року.

Нагороди виготовлялися за кордоном / скріншот

На Львівщині золоті, срібні та бронзові хрести бойової заслуги  вручили шістнадцятьом родичам вояків УПА, йдеться у сюжеті ТСН.

Відзнаки виготовляли за кордоном, а спроби доправити їх адресатам були марними. Хрести є точними копіями автентичних 1944-го року. Історики кажуть, найважче було не визначити осіб, яких було представлено до нагород, а віднайти їхніх рідних.

Як повідомляв УНІАН раніше, ветерани-дивізійники спільно з духовенством та громадськістю урочисто перепоховали 23-ох воїнів-дивізійників, які загинули у липні 1944 року у Бродівському котлі. Заходи відбулися на військовому меморіальному цвинтарі біля села Червоне Золочівського району.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #нащадки УПА#нагороди для нащадків бійців УПА#воїни УПА