На Львівщині нащадків бійців УПА нагородили хрестами бойової заслуги
12:52, 26 вересня 2017Суспільство
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Хрести є точними копіями автентичних 1944-го року.
Нагороди виготовлялися за кордоном / скріншот
На Львівщині золоті, срібні та бронзові хрести бойової заслуги вручили шістнадцятьом родичам вояків УПА, йдеться у сюжеті ТСН.
Відзнаки виготовляли за кордоном, а спроби доправити їх адресатам були марними. Хрести є точними копіями автентичних 1944-го року. Історики кажуть, найважче було не визначити осіб, яких було представлено до нагород, а віднайти їхніх рідних.
Нащадки бійців УПА отримали золоті, срібні та бронзові хрести бойової заслуги
Як повідомляв УНІАН раніше, ветерани-дивізійники спільно з духовенством та громадськістю урочисто перепоховали 23-ох воїнів-дивізійників, які загинули у липні 1944 року у Бродівському котлі. Заходи відбулися на військовому меморіальному цвинтарі біля села Червоне Золочівського району.
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