На Львівщині нащадків бійців УПА нагородили хрестами бойової заслуги

На Львівщині золоті, срібні та бронзові хрести бойової заслуги вручили шістнадцятьом родичам вояків УПА, йдеться у сюжеті ТСН.

Відзнаки виготовляли за кордоном, а спроби доправити їх адресатам були марними. Хрести є точними копіями автентичних 1944-го року. Історики кажуть, найважче було не визначити осіб, яких було представлено до нагород, а віднайти їхніх рідних.

Як повідомляв УНІАН раніше, ветерани-дивізійники спільно з духовенством та громадськістю урочисто перепоховали 23-ох воїнів-дивізійників, які загинули у липні 1944 року у Бродівському котлі. Заходи відбулися на військовому меморіальному цвинтарі біля села Червоне Золочівського району.