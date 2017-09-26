У Житомирі в Музеї космонавтики проведуть "Ніч учених-2017"

У п’ятницю, 29 вересня, у Житомирі в Музеї космонавтики проведуть захід «Ніч учених-2017». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, вхід на захід буде вільним.

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«У рамках заходу пройдуть майстер-класи, ігри, лекторії, а також за умови безхмарної погоди можна буде поспостерігати за зоряним небом. Вхід вільний. Довідки за телефоном (0412)-47-26-27», - зазначають в ОДА.

Нагадаємо, Музей космонавтики імені С.П. Корольова в Житомирі має унікальні експонати, загалом же їх у музеї 11 тисяч.