Іноземні банки в Україні обурюються рішенням НБУ

Постанови Національного банку України про заборону формування комерційними банками резервів під заборгованість в іноземній валюті ускладнюють діяльність іноземних банків в Україні та створюють для неї додаткові ризики. Про це заявив у коментарі УНІАН голова представництва BNP Paribas в Україні Домінік МЕНЮ.

«Міжнародні банки в Україні розглядають ці постанови НБУ як ще один крок до невідомості», – зазначив він.

За його словами, усі фінансові установи в Україні, незалежно від походження капіталу, самі зацікавлені в стабільній гривні. «Велика частина наших кредитних портфелів представлена в доларах, відповідно, нашим клієнтам важче виконувати свої зобов`язання з погашення кредитів, – сказав експерт. – Тому абсолютно всі банки зацікавлені в тому, щоб гривня залишалася стабільною». Але, на його думку, методи, за допомогою яких НБУ намагається стабілізувати національну валюту, не коректні. «Ми всі розуміємо, що НБУ прагне зробити все можливе, щоб гривня залишалася стабільнішою, але ми вважаємо, що такі постанови йдуть урозріз з міжнародним порядком і створюють більш ризиковані для нашої роботи умови», – сказав Д.МЕНЮ.

Експерт не виключає, що на дії регулятора можна буде чекати міжнародної реакції. «Свою думку міжнародні банки висловили українському уряду та керівництву тих країн, де розташовані материнські офіси українських представництв іноземних банків. Зараз уряди багатьох країн підтримують міжнародні банки, тому ми попередили Міністерство фінансів про можливі ризики на банківському ринку України», – сказав він.

На запитання про обсяг можливого відпливу коштів з українського банківського сектору Д.МЕНЮ відповів ухильно: «Міжнародні банки купили українські банки та витратили на це приблизно 10 млрд. доларів, вони також рефінансують свої дочірні банки та безпосередньо кредитують українські компанії. Загальна сума всіх цих фінансових операцій становить більш як 40 млрд. доларів».

Як повідомляв УНІАН, постанова НБУ №108 від 28 лютого 2009 р. (набрала чинності 19 квітня 2009 року) забороняє обмін іноземної валюти з метою формування резервів під заборгованість в інвалюті для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями. Постанова НБУ №109 передбачає формування резервів під валютні кредити в гривні, внаслідок чого в банків виникне необхідність продавати валюту в обсязі сформованого резерву на міжбанківському ринку. Крім того, НБУ заборонив купувати валюту на міжбанку для забезпечення договорів за операціями купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів, скасувавши відповідний пункт постанови Нацбанку №36 від 29 січня 2003 року «Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів».

Довідка УНІАН. Д.МЕНЮ в українському банківському секторі працює більш як 14 років. BNP Paribas входить у десятку найбільших банків світу, діє у 87 країнах. Банк є лідером у сфері надання торгового фінансування та випуску боргових цінних паперів. Штаб-квартира розташована в Парижі. BNP Paribas належить до 50 найбільших компаній Європи. Його загальні активи перевищують 2,5 трлн. дол. (у банківському секторі – 2 місце у світі після Royal Bank of Scotland), а прибуток за 2008 рік становив 3 млрд. євро. За даними американського журналу Forbes, банківська група BNP Paribas посідає 18 місце в переліку найбільших компаній світової економіки.