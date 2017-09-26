Сьогодні в прямому ефірі телеканалу "Житомир" обговорюватимуть закон "Про освіту"

Сьогодні в прямому ефірі телеканалу «Житомир» обговорюватимуть те, які зміни принесе Закон України «Про освіту» школам області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 26 вересня о 18.00 на телеканалі «Житомир» учасники прямого ефіру обговорюватимуть, як навчатимуться учні та оцінуватимуть їхні знання, у який спосіб обиратиметься директор школи та коли підвищиться заробітна плата вчителям.

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«Гостями програми «Єдина країна» буде начальник управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації Лариса Шевчук та ректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Смагін. З 18.00 год. по 19.00 год. у прямому ефірі можна поставити свої запитання за номером телефону (0412) 22-89-66», - зазначають в ОДА.