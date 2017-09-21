На Житомирщині завтра святкуватимуть 80-річчя області

На Житомирщині завтра, 22 вересня, святкуватимуть 80-річчя області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, в рамках відзначення 80-річчя Житомирської області в обласному центрі відбудеться нагородження районів, співатимуть «Бовсунівські бабусі» та гурт TaRuta, діятиме тематична квіткова фотозона із мальвами – символом свята.

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Урочисті заходи відбудуться у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги завтра о 15.00.

«Для житомирян та запрошених гостей відбудеться концерт, під час якого відзначать кожен район. 23 номінанти – представники районів – отримають нагороди. До свята приєднаються хорова капела «Орея», Ірина Шинкарук, клуб спортивного танцю «Естет», артисти Бердичівського цирку та інші», - сказано у повідомленні.

Хедлайнером виступить етно-рок гурт TaRuta. Починаючи з 14.30 для всіх присутніх працюватиме тематична квіткова фотозона.