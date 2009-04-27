У Ющенка прогнозують спад ВВП на рівні 8-10%

Секретаріат Президента України прогнозує спад валового внутрішнього продукту України (ВВП) за підсумками 2009 року на рівні 8-10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він зазначив, що недавно було оприлюднено консенсус-прогноз, згідно з яким найоптимістичніший прогноз динаміки ВВП був у Міністерства економіки, – спад 3%.

Водночас О.ШЛАПАК наголосив, що низка наукових інститутів, а також експертів прогнозують 2009 року падіння ВВП на рівні 15-17%.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погіршив прогнозні показники щодо спаду ВВП для України на 2009 р. з 6% до 8% і поліпшив прогноз щодо інфляції – з 17% до 16,8%. Водночас прогноз щодо ВВП на 2010 р. МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз щодо інфляції – до 10%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2009 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

Зростання реального ВВП України 2008 року, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%, тим часом зростання ВВП 2007 року, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.