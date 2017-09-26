Шабаші і панківські оргії 90-х: BRUTTO випустили ще один кліп на пісню з текстом Жадана (відео)
Зйомки тривали протягом двох днів у Києві. Основною локацією стала покинута психлікарня.
Група BRUTTO представила кліп на пісню "Папяроска", яка увійшла до їхнього третього альбому "Рокі". Текст пісні написав відомий український поет Сергій Жадан, потім він був перекладений білоруською, йдеться у повідомленні на сторінці групи у Facebook.
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"Згадали вулично-хуліганську юність, романтику неформальних тусовок, перші кроки у рок-музиці. Сергій Жадан і [режисер Андрій] Давидовський знають про тусовки 90-х не з чуток. Вони олдові і трушні учасники цих незабутніх шабашів і панківських оргій", - розповів лідер гурту Сергій Міхалок.
Зйомки тривали протягом двох днів у Києві. Основною локацією стала покинута психлікарня.
Сергій Жадан, який, крім "Папяроски" написав текст до ще трьох треків із останнього альбому, розповів: "BRUTTO дають по-справжньому прикурити. Найбільш щемлива і пронизлива пісня з нового альбому. Історія про щасливе дитинство, з якого виростають всі наші шкідливі звички. Драйвово, як і повинно бути у дитинстві".
Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року Міхалок і його продюсер Антон Азізбекян отримали посвідку на постійне проживання в Україні.