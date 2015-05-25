Соліст гуртів "Ляпис Трубецкой" і "Brutto" Сергій Михалок отримав посвідку на проживання в Україні

Сьогодні, 25 травня, голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний вручив їм ці посвідки, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Як нагадали в міграційній службі, у січні цього року віце-прем’єр-міністр – міністр культури В’ячеслав Кириленко подав клопотання до МВС з проханням надати дозвіл на проживання для цих двох артистів як діячам культури, імміграція яких відповідає інтересам України, щоб підтримати імідж України як держави, в якій гарантовано можливості для вільного вираження власних поглядів та переконань, в тому числі через творчу діяльність, а також врахувати в цьому рішенні позицію гурту з підтримки української Революції гідності та їхній внесок у розвиток української музики.

Читайте такожЛідер гурту "Ляпіс Трубецькой" попросив Україну надати йому право на постійне проживання У Державної міграційної служби зазначили, що посвідка на постійне проживання надає іноземцям право постійно проживати в Україні та користуватися тими самими правами і свободами, а також нести такі самі обов'язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України (право обирати та бути обраними до органів влади, працювати на державній службі тощо).

Як повідомлялося, музикант Михалок та його продюсер Азізбекян вирішили отримати право на постійне проживання в Україні, не відмовляючись від білоруського громадянства.

Михалок пояснював, що підтримка гуртом "Ляпис Трубецькой" революційних подій в Україні негативно і вороже сприймається владою Білорусі та Росії, які створюють перешкоди для повноцінного творчого процесу.

"Ляпис Трубецкой" від початку підтримував Революцію гідності в Україні. А їхня пісня "Воины Света" стала одним з неофіційних гімнів Майдану.

У рідній Білорусі гурт "Ляпис Трубецкой" вже давно був у "чорному списку" музикантів, які не мають права виступати на території країни.