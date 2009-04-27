Під час травневих свят до лісу не пускатимуть?

Держлісгосп повідомляє про обмеження доступу відвідувачів до лісових масивів під час травневих свят

Київ. 27 квітня. УНІАН. Обмежується доступ відвідувачів до лісових масивів країни під час травневих свят. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету лісового господарства України.

Державний комітет лісового господарства повідомляє, що практично по всій території України, крім Закарпаття, Волині, Львівської та Івано-Франківської областей оголошена надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. У зв’язку з чим обмежується доступ відвідувачів до лісових масивів країни і особливо це стосується травневих свят, під час яких трапляється найбільша кількість лісових пожеж.

Прес-служба повідомляє, що станом на 27 квітня через неконтрольоване випалювання сухої рослинності та її залишків на сільгоспугіддях, необережне поводження з вогнем населення та посушливу погоду, в лісах України вже трапилося понад 1260 пожеж. Вогнем пошкоджено близько 480 гектарів лісових насаджень.

Найбільше від вогню постраждали ліси Дніпропетровської області – 102 га, Луганської - 110 га, Черкаської - 180 га і Київської - 370 га.