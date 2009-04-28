Які українські банки зазнали найбільших втрат у I кварталі

А деякі немало заробили...

Серед поданих звітів українських банків за перший квартал 2009 р. найбільшим прибутком може похвалитися державний Ощадбанк (439 млн. грн), а найбільших втрат зазнав Укрпромбанк (4 441,364 млн. грн). Січень-березень 2009 р. Укрсіббанк закінчив із збитком 851,822 млн. гривень. Банк "Фінанси і Кредит" закінчив перший квартал з чистим прибутком 0,224 млн. гривень. Перший квартал 2009 р. Кредитпромбанк закінчив з чистим прибутком 2,142 млн. грн. VAB Банк закінчив цей період із збитком 6,758 млн. гривень. Перший український міжнародний банк (ПУМБ) закінчив із збитком 119,759 млн. гривень. Січень-березень Приватбанк закінчив з чистим прибутком 339,389 млн. гривень. Державний експортно-імпортний банк (Укрексімбанк) закінчив звітний період з чистим прибутком 7,643 млн. гривень. Січень-березень Райффайзен Банк Аваль закінчив із збитком 368,969 млн. гривень. Державний Ощадний банк закінчив перший квартал з чистим прибутком 439,279 млн. гривень. Січень-березень Альфа-банк (Україна) закінчив із збитком 161,443 млн. гривень. Січень-березень Укрсоцбанк закінчив з чистим прибутком 54,156 млн. гривень. Перший квартал 2009 р. банк "Київ" закінчив із збитком 382,009 млн. гривень. Промінвестбанк звітний період закінчив із збитком 220,047 млн. гривень. Січень-березень Укрпромбанк закінчив із збитком 4 441,364 млн. гривень. Перші 3 місяці 2009 року Сітібанк (Україна) закінчив з чистим прибутком 182,742 млн. гривень. Дело

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