Нафтогаз назвав ціну на газ для України у другому кварталі

Ціна на газ, який НАК “Нафтогаз України” закуповує у “Газпрому”, в другому кварталі 2009 року становитиме 270,95 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив заступник голови НАК “Нафтогаз” Ігор ДІДЕНКО.

Він також спрогнозував, що в квітні Україна закупить 2,3 млрд. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові контракти на транзит російського газу в Європу через Україну та постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціну на газ розраховано за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8. Таким чином, в 1 кварталі 2009 року ціна на газ для України становить 360 дол. за 1000 куб. м. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Об`єм постачання газу в Україну 2009 року становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

Контрактом на постачання газу передбачені заходи по підвищенню платіжної дисципліни НАК «Нафтогаз України». Зокрема, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем постачання, не сплатить, або не в повному обсязі сплатить постачання газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на передоплатну систему розрахунків.