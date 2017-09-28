У школах та дитсадочках Львова заборонили збирати гроші із батьків на ремонт та свята

У Львові в усіх навчальних закладах заборонили збирати гроші з дітей або їх батьків. Про це повідомляється у спільноті Батьківська рада Львівщини у Facebook.

Зазначається, що заборона також стосується і відзначення свят та проведення ремонтних робіт.

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Батьки зможуть лише добровільно надавати матеріальну допомогу, надіславши кошти на реєстраційний рахунок закладу. При цьому, керівництво шкіл зобов'язали регулярно інформувати про надходження і використання коштів.

Як повідомляв УНІАН раніше, діти українських посадовців зустрічали перше вересня не у вітчизняних вишах, а в елітних навчальних закладах за кордоном.