АМК оштрафував аеропорт «Бориспіль» на 10 мільйонів

Антимонопольний комітет України (АМК) оштрафував аеропорт «Бориспіль» на 10 млн. грн. і компанію «Кребо» на 25 млн. грн. за встановлення завищених цін на сервісні послуги із заправки літаків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні після засідання Антимонопольного комітету виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Зокрема, аеропорт «Бориспіль» оштрафовано за порушення конкурентного законодавства при наданні послуг із прийому, розвантаження, перекачування авіапального, а також здійснення контролю за його якістю в період 2007-2008 рр.

СП «Кребо» оштрафовано на 20 млн. грн. за порушення антимонопольного законодавства при заправці літаків і на 5 млн. грн. – за послуги з видачі пального з центральної станції в баки літаків.

Як зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО, АМК встановив, що впродовж досліджуваного періоду «Бориспіль» і «Кребо» займали стовідсоткове монопольне становище на ринку надання спеціалізованих послуг на території аеропорту, що давало можливість компаніям встановлювати економічно необгрунтовані ціни.

За словами голови АМК, зокрема, з`ясувалося, що в «Борисполі» вартість послуг із заправки вища, ніж у більшості аеропортів Європи. Крім того, вартість послуг аеропорту перевищує відповідні ціни в інших аеропортах України.

«Тобто, як указують матеріали справи, компанія «Кребо» і аеропорт «Бориспіль» встановлювали завищені ціни на зазначені послуги, спираючись на обсяги витрат, необхідність яких не обумовлена економічно обгрунтованими показниками. За висновками АМК, це є наслідком зловживання компаніями своїм монопольним становищем», – зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Крім того, на засіданні комітету було доручено аеропорту «Бориспіль» і компанії «Кребо», а також ТОВ «Кребо-Інтернешнл» привести свої договірні відносини із заправки повітряних суден у відповідність із законодавством про економічну конкуренцію.

Також «Борисполю» доручено провести тендер щодо використання інфраструктури аеропорту із заправки літаків. Зокрема, зазначив О.МЕЛЬНИЧЕНКО, в аеропорту було створено ситуацію подвійних договірних відносин із СП «Кребо».

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташований за 29 км від Києва, є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні. Він відноситься до аеропортів класу А і є багатопрофільним підприємством, об`єднуючим роботу понад 30 різних служб.

Аеропорт приймає регулярні рейси 42 іноземних і 12 українських авіакомпаній, які сполучають Київ з 12 містами України і 84 містами далекого зарубіжжя.

Спільне підприємство "Кребо" займається поставками авіапального.

11% СП "Кребо" володіє "Укртанафта", 78% акцій належить Movida International Holdings & Finance B.V (Нідерланди).

СП "Кребо" закінчило 2008 рік із прибутком 20,4 млн. грн.